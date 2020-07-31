В Казахстане утверждена норма по обязательному ношению масок на улицах

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Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Айжан Есмагамбетовой от 26 июня 2020 года №43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" внесены изменения и дополнения, передает Kazakhstan Today.

В постановлении отмечается, что разрешен "свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции".

Ношение защитных масок для населения обязательно:

- всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице;

- здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;

- лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).

При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в случае нарушения применяется административные меры к виновным.

Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения. Цель - защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально инфицированными руками. По данным ВОЗ, человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, при этом, не контролируя этот процесс, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования", - поясняется в документе.

Кроме того, в постановлении сообщается, что при поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также в многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, медицинсккю помощь оказывают, не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID-19, в изолированном помещении - с соблюдением противоэпидемического режима, с использованием средств индивидуальной защиты.

Персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней.

Независимо от эпидемиологической ситуации продолжить оказание плановой медицинской помощи беременным и детям, пациентам, получающим амбулаторный программный гемодиализ, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также с заболеваниями, перенос лечения которых несет угрозу для жизни пациента", - говорится в постановлении.

Плановую госпитализацию по остальным профилям планируется возобновить в 2 этапа: с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно Приложению 2 к настоящему постановлению и наличии службы инфекционного контроля в медицинской организации:

- на 1-м этапе все медицинские организации, не задействованные в оказании медицинской помощи при COVID-19;

- на 2-м этапе медицинские организации, задействованные в оказании медицинской помощи при COVID-19, при условии достижения R<1 в регионе и ПЗКФ<50% в медицинской организации в течение 7 дней;

На данный момент приостановлено оказание плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок.

Руководителям республиканских медицинских организаций поручено продолжить оказание плановых медицинских услуг по профилю с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.





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