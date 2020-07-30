Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране, передает Kazakhstan Today.

В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - сообщила пресс-служба Акорды.





В ходе совещания премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля текущего года отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат - на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Аскар Мамин также сообщил главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.

Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

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