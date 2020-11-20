Глава МТИ рассказал о соцподдержке населения в случае повторного локдауна

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в ходе пленарного заседания по рассмотрению законопроекта "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" рассказал о социальной поддержке населения на случай введения строгого карантина, передает Kazakhstan Today.

В ходе пленарного заседания сената парламента РК депутатами был поднят вопрос касательно выплаты соцпособия 42 500 тенге на случай ухудшения эпидобстановки в стране и введения строгого карантина.

По последним данным Минздрава, ежедневное количество инфицированных в стране резко увеличилось и составило в среднем 600 человек. Эта тревожная ситуация. Какие будут механизмы поддержки граждан, временно приостановивших работу и потерявших доход, если в 2021 году ситуация с коронавирусом в стране не стабилизируется? На эти цели в рассматриваемом законопроекте не предусмотрены средства", - поднял вопрос депутат Алтынбек Нухулы.

В свою очередь, глава МТИ сообщил, что в соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании" Фонд социального страхования осуществляет социальные выплаты в пяти случаях.

Во время пандемии ГФСС принял участие в решении важных вопросов. Как вы сами отметили, гражданам, временно лишенным доходов, выплачено 476 млрд тенге, а медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией во время борьбы с пандемией, и семьям умерших медицинских работников - 20,5 млрд тенге. Так, всего за 10 месяцев текущего года реализовано 704,4 млрд тенге выплат, что превышает сумму поступивших взносов в Фонд (220,4 млрд тенге) - в 3,2 раза больше", - проинформировал министр.

Однако, по его словам, инвестиционный портфель фонда имеет активы в 1,1 трлн тенге и, по актуарной оценке, финансовое положение фонда будет стабильным до 2039 года.

В связи с усложнением пандемии, президент страны поручил сдерживать эпидемию, не прибегая к строгому карантину, как это было весной. В свою очередь, на случай ухудшения экономической ситуации в стране, имеется план действий, утвержденный совместно правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию финансового рынка. В рамках данного плана предусмотрены меры по занятости и социальной защите населения", - рассказал Нурымбетов.

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