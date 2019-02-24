Глава МВД Казахстана обеспокоен нехваткой пожарных в стране

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Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев обеспокоен нехваткой пожарных в Казахстане. По его словам, особенно это стало заметно после проведения мероприятий по противопожарной безопасности, передает Kazakhstan Today.

У нас есть план мероприятий по противопожарной безопасности, он сейчас работает. Но дело в том, что сейчас очень много времянок, люди очень часто используют печное отопление, которое не соответствует требованиям противопожарной безопасности. На сегодняшний день просто пожарных не хватает на все население Казахстана, чтобы с каждым провести профилактическую работу", - сказал Тургумбаев в кулуарах заседания правительства РК, пишет Kazpravda.kz .

Министр призвал казахстанцев соблюдать элементарные требования пожарной безопасности.

Это вопрос безопасности. Граждане в первую очередь должны заботиться о себе и о своих детях. Всегда считается, что виновато государство и государственные органы. Да, действительно мы ведем работу по контролю за противопожарной безопасностью. Но в то же время базовые вопросы безопасности, например, насчет того, какое печное отопление используется или какое топливо, должны возлагаться на самих граждан", - заключил Тургумбаев.

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