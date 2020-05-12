Глава МВД поручил продолжить работы по ликвидации ЧС в Махтааральском районе

Туркестан. 11 мая. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил продолжить спасателям и полицейским работы по ликвидации ЧС в Махтааральском районе, передает Kazakhstan Today.

Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев в составе государственной комиссии посетил Махтааральский район Туркестанской области. Он проверил силы и средства личного состава полиции, ЧС и Национальной гвардии, задействованных в ликвидации ЧС.

В проведении аварийно-спасательных работ в общей сложности сегодня участвуют более 1600 полицейских, военнослужащих и спасателей, задействовано 324 единиц техники, 17 плавсредств, 216 водооткачивающей техники. Также на помощь по выкачиванию воды 6 мая из Республики Узбекистан прибыло более 200 спасателей и более 100 единиц водооткачивающей и специальной техники", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Кроме того, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также охраны их имущества в населенных пунктах организовано круглосуточное патрулирование.

Как сообщили в КЧС МВД РК, на территории сел Нурлы Жол, Фирдоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай проведены работы по возведению временных дамб, общей протяженностью 22 километра, установлены 3 коллектора в направлении села Мырзакент, уложены 86 тыс. мешков с песком.

В селах Нурлыжол, Жанатурмыс, Фердоуси, Оргебас, Достык и Женис проводятся работы по откачке воды, всего с подтопленных территорий откачано 6,1 млн кубометров воды.

Кроме того, в селах Женис и Фирдоуси психологами ДЧС Туркестанской области и центра медицины катастроф проводятся мероприятия по оказанию экстренной психологической помощи более 150 пострадавшему населению.

Для обеспечения общественного порядка выставлено 4 блокпоста в селах Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас и Жантаксай.

Прибывшие на помощь Карагандинские спасатели проводят аварийно-спасательные работы, откачку воды с помощью мотопомп в селе Фирдоуси. С момента прибытия карагандинскими спасателями откачано 70 тыс. кубометров воды.

Согласно информации, остаются подтопленными 1030 жилых домов пяти населенных пунктов Махтааральского района (Жанатурмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык). Жители подтопленных населенных пунктов находятся у родственников и в 10 эвакуационных пунктах, развернутых в Махтааральском районе (поселок Атакент - 3, село Оркениет - 1, село Есентай - 1, село Игилик - 1, село Кырыкжылдык - 2, село Кокарал - 1, город Жетисай - 1), в них размещено 3252 человека.

Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в соседнем государстве пять населенных пунктов Махтааральского района оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тысячи жителей.

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