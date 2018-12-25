Главу управления экономики и бюджетного планирования назначили в Кызылординской области

Кызылорда. 25 декабря. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева Нургали Кордабай назначен на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования, передает Kazakhstan Today.
До назначения Н. Кордабай занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области, сообщили в акимате.
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