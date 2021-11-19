Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов

По установленным многочисленным нарушениям законодательства о закупках и выявленным фактам хищений по результатам проверок принимаются меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности", - сообщил Тугжанов.
Он проинформировал, что вопрос эффективного использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение явился предметом проверок Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и Агентства по противодействию коррупции. По итогам внешнего анализа коррупционных рисков принят план мероприятий по исполнению рекомендаций.
Также по вопросу эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение ЛС и МИ, а также эффективности принимаемых мер по профилактике и противодействию коррупции за 2020 год и первое полугодие 2021 года Генеральной прокуратурой в правительство направлено представление для устранения выявленных нарушений.
В целом вопросы лекарственного обеспечения и эффективного использования бюджетных средств регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве и находятся на особом контроле", - добавил вице-премьер.