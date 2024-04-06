Госорганизации стран СНГ атакует новая кибергруппировка

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля 2024 года в связи с празднованием Цинмина, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.





Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Цинмина в КНР 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.





При этом отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.





Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в КГД.