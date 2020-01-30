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Шу. 29 января. Kazakhstan Today - Двух граждан Китая с подозрением на коронавирус сняли с поезда на станции Шу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате Шуского района, граждане Китая были доставлены в отделение районной инфекционной больницы.

"В результате проверки граждан выявлено отсутствие признаков вируса. Ситуация находится под контролем. В районе функционирует специально оборудованная скорая помощь для профилактики опасной инфекции", - сообщили в ведомстве.





Как сообщалось ранее, в конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.





Число подтвержденных случаев заражения пневмонией , вызванной новым типом коронавируса, достигло 5997 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 103 человека излечились.

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