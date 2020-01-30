В Алматинской области развернуто специальное отделение на случай проявления коронавируса

Талдыкорган. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области на случай проявления в регионе коронавируса дополнительно развернуто 490 больничных мест к имеющимся 500, передает Kazakhstan Today.

В изоляторах - около сотни. Вместе с тем установлено 675 провизорных и обсервационных коек, сообщает "Хабар 24" .





Всеми ведомствами разработан комплексный план по предупреждению карантинных и особо опасных инфекций. Ведут разъяснительную работу среди населения по мерам профилактики заражения коронавирусом. Сейчас в области имеется около 10 тыс. одноразовых и почти 3 тыс. противочумных костюмов, 1 камера для транспортировки зараженных пациентов. Специальные меры предприняты и в городской многопрофильной больнице.

У нас развернуто специальное отделение с отдельным выходом-входом на 20 коек. Каждая палата оборудована для таких пациентов в виде бокса, который исключает тесный контакт с другими пациентами", - сказала врач-инфекционист Анжелика Ким.

По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кайрата Баймуханбетова, в области усилили профилактические меры по противодействию коронавирусу.





Все медучреждения обеспечены специальными защитными костюмами и масками, также необходимыми лекарственными средствами. Также в министерство мы подали заявку на приобретение дополнительных спецсредств и 5 камер", - сообщил Баймуханбетов.

Как сообщили в акимате Алматинской области, 21 гражданин Казахстана был эвакуирован из КНР. Они вернулись из городов Гуанчжоу и Кульджа через пропускной пункт "Нур жолы", расположенный в Панфиловском районе. При осмотре на тепловизоре было установлено, что у двоих граждан зафиксирована повышенная температура (37,5).

Они были изолированы, помещены в бокс инфекционного отделения ЦРБ Панфиловского района. "Врачи взяли у них лабораторные анализы. Кроме того, 19 человек из автобуса также размещены в обсервационном госпитале", - рассказали в пресс-службе акимата.

Тем временем масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года, свидетельствуют опубликованные данные китайских властей, пишет РИА "Новости"

К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5997 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 103 человека излечились.

Наутро были госпитализированы четверо больных, из них на сегодня в Алматы двое уже отпущены. Во второй половине дня поступила дополнительная информация о госпитализации одного человека в Алматы, а также госпитализирована семья в Акмолинской области, потому что они тоже побывали в Китае. У всех признаки ОРВИ, у двоих детей из этой семьи есть высокая температура. У взрослых особых признаков нет, но так как они все были в контакте, их тоже госпитализировали", - сообщил вчера на пресс-конференции главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

К настоящему моменту известно, что у семьи, госпитализированной в Кокшетау с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.

У двух детей трех и пяти лет была повышена температура, их доставили в больницу. После проведенных исследований выяснилось, что у них ОРВИ. Сейчас оба ребенка с мамой находятся в медучреждении и получают необходимое лечение. У других членов семьи симптомов вируса нет.

Отметим, семья вернулась в Кокшетау 21 января после отдыха на китайском острове Хайнань.

Лабораторно были взяты анализы на вирусологические исследования. Результаты получили. У одного ребенка грипп типа А и парагрипп, у второго ребенка грипп типа А. У родителей отрицательные результаты, у старшего сына тоже. На сегодня коронавирусная инфекция не подтверждается. Девочки получают симптоматическое лечение, состояние удовлетворительное", - рассказала Айнагуль Мусина, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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