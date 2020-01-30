В Алматинской области развернуто специальное отделение на случай проявления коронавируса

В изоляторах - около сотни. Вместе с тем установлено 675 провизорных и обсервационных коек, сообщает "Хабар 24".
Всеми ведомствами разработан комплексный план по предупреждению карантинных и особо опасных инфекций. Ведут разъяснительную работу среди населения по мерам профилактики заражения коронавирусом. Сейчас в области имеется около 10 тыс. одноразовых и почти 3 тыс. противочумных костюмов, 1 камера для транспортировки зараженных пациентов. Специальные меры предприняты и в городской многопрофильной больнице.
У нас развернуто специальное отделение с отдельным выходом-входом на 20 коек. Каждая палата оборудована для таких пациентов в виде бокса, который исключает тесный контакт с другими пациентами", - сказала врач-инфекционист Анжелика Ким.
По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кайрата Баймуханбетова, в области усилили профилактические меры по противодействию коронавирусу.
Все медучреждения обеспечены специальными защитными костюмами и масками, также необходимыми лекарственными средствами. Также в министерство мы подали заявку на приобретение дополнительных спецсредств и 5 камер", - сообщил Баймуханбетов.
Как сообщили в акимате Алматинской области, 21 гражданин Казахстана был эвакуирован из КНР. Они вернулись из городов Гуанчжоу и Кульджа через пропускной пункт "Нур жолы", расположенный в Панфиловском районе. При осмотре на тепловизоре было установлено, что у двоих граждан зафиксирована повышенная температура (37,5).
Они были изолированы, помещены в бокс инфекционного отделения ЦРБ Панфиловского района. "Врачи взяли у них лабораторные анализы. Кроме того, 19 человек из автобуса также размещены в обсервационном госпитале", - рассказали в пресс-службе акимата.
Тем временем масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года, свидетельствуют опубликованные данные китайских властей, пишет РИА "Новости".
К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5997 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 103 человека излечились.
Напомним, вчера в РК несколько человек, побывавших в Китае, были госпитализированы с признаками ОРВИ, до этого было известно о госпитализации четырех человек, прибывших из КНР.
Наутро были госпитализированы четверо больных, из них на сегодня в Алматы двое уже отпущены. Во второй половине дня поступила дополнительная информация о госпитализации одного человека в Алматы, а также госпитализирована семья в Акмолинской области, потому что они тоже побывали в Китае. У всех признаки ОРВИ, у двоих детей из этой семьи есть высокая температура. У взрослых особых признаков нет, но так как они все были в контакте, их тоже госпитализировали", - сообщил вчера на пресс-конференции главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.
К настоящему моменту известно, что у семьи, госпитализированной в Кокшетау с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.
У двух детей трех и пяти лет была повышена температура, их доставили в больницу. После проведенных исследований выяснилось, что у них ОРВИ. Сейчас оба ребенка с мамой находятся в медучреждении и получают необходимое лечение. У других членов семьи симптомов вируса нет.
Отметим, семья вернулась в Кокшетау 21 января после отдыха на китайском острове Хайнань.
Лабораторно были взяты анализы на вирусологические исследования. Результаты получили. У одного ребенка грипп типа А и парагрипп, у второго ребенка грипп типа А. У родителей отрицательные результаты, у старшего сына тоже. На сегодня коронавирусная инфекция не подтверждается. Девочки получают симптоматическое лечение, состояние удовлетворительное", - рассказала Айнагуль Мусина, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.
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