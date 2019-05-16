Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - На базе "Smart.Point" Гражданская платформа "Аманат" провела презентацию идеи проведения тренингов для наблюдателей, передает Kazakhstan Today.



Модуль тренинга разработан на основе международных стандартов и практик и рассчитан на подготовку тренеров, которые впоследствии сами могут обучать общественных наблюдателей в регионах. Презентация основного направления деятельности платформы "Аманат" была проведена с участием председателя наблюдательного штаба Мурата Абенова, руководителя штаба "Аманат" по городу Алматы Казыбека Шайха и автора методики Чингиза Лепсибаева. В мероприятии участвовали более 250 человек.



"Цель тренинга - обучить граждан вести мониторинг и наблюдение за выборами не только в день их проведения, но и до них. Мы уже составили список из 1100 волонтеров. В их числе - представители 26 НПО Алматы и 12 этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана, студенты городских вузов. Наблюдателей у нас получилось больше, чем избирательных участков для того, чтобы им было удобно работать, сменяя друг друга", - говорит Казыбек Шайх.



На данном этапе платформа "Аманат" сосредоточена на том, чтобы обучить людей правильно проводить мониторинг. В тех же открытых избирательных участках будут смотреть, насколько они оборудованы, легко ли их найти. Наблюдатели "Аманат" также посмотрят, доступны ли они для людей с ограниченными возможностями.



"На сегодня филиалы платформы "Аманат" открыты во всех регионах страны. Все больше сторонников идеи создания этой гражданской платформы. К сожалению, многие из наших сограждан практически не знают свои права и законодательство нашей страны. Поэтому мы с воодушевлением начали обучать всех желающих. Многие семинары проходят в режиме онлайн с участием известных спикеров. В настоящее время по республике мы уже обучаем более 10 тыс. независимых наблюдателей", - поделился Мурат Абенов.



Активисты платформы "Аманат" уже обратились через социальные сети, печатные и электронные СМИ к желающим принять участие в выборах в качестве наблюдателей. Принимаются все, для этого необходимо прийти в штаб, который находится в офисе №4 Smart.Point (ул. Байзакова, 280).



"Лучше всего подать заявку через социальную сеть "amanat.kz". Волонтер может по своему желанию участвовать в предварительном мониторинге, а также в день выборов. Также житель города вправе пройти у нас курс обучения на предмет, как необходимо голосовать, участвовать в группах мониторинга избирательных участков, равных прав и возможностей кандидатов. В группе "Аманат" мы проводим сбор напутствий любому кандидату в президенты от жителей Алматы", - подытожил Казыбек Шайх.



Кроме этого, представители гражданской платформы "Аманат" во главе с М. Абеновым встретились с председателем территориальной избирательной комиссии города Алматы Ж. Асановой по вопросам эффективной организации работы наблюдателей.



Напомним, что Гражданская платформа "Аманат" - это независимое добровольное объединение казахстанцев, заинтересованных в честных открытых выборах, сообщили активисты организации. В неё вошли представители общественных организаций, журналисты, эксперты и гражданские активисты.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства