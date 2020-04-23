Гроза, град и шквал ожидаются завтра в Нур-Султане и ряде областей

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 23 апреля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер южный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду.

В Нур-Султане 23 апреля временами ожидаются гроза, шквал, град, ветер южный, юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

23-24 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), днем град, ветер западный местами 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

24 апреля в Актюбинской области, 24-25 апреля в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), шквал, ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. Ночью местами заморозки 3 градуса.

В Павлодарской области ожидаются днем местами гроза, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, ветер на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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