В Актау уволен грубо обращавшийся с маленьким пациентом стоматолог

Актау. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Актау уволили стоматолога, который грубо обращался с маленьким пациентом, сообщил руководитель клиники Куат Машырыков на специально проведенном брифинге, передает Kazakhstan Today.

По его словам, врач, допустивший жестокое обращение с маленьким пациентом, не будет дальше продолжать свою деятельность, пишет " Хабар 24 ".

Портал напомнил, что в минувшие выходные в социальных сетях распространилось видео , где зубной врач грубо трясет и дергает мальчика после того, как не удается усадить его в кресло. Мама ребенка потребовала немедленно провести служебную проверку. После этого стоматолог записал видеообращение, где признает свою вину и просит прощения у матери мальчика. Однако та уже написала заявление в полицию.

Как сообщил заместитель начальника городского управления полиции Калдымурат Айгараков, в отношении врача возбуждено административное дело. Для определения степени тяжести нанесенного вреда ребенку назначены экспертизы. Мальчик страдает ДЦП.













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