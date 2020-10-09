Илья Ильин награжден медалью

Кызылорда. 8 октября. Kazakhstan Today - Спортсмен Илья Ильин сообщил о награждении почётной медалью "Народная благодарность", передает Kazakhstan Today.

Сегодня я был награждён почётной медалью "Халык Алгысы" - "Народная благодарность". Я реализовался как спортсмен и чувствую уважение и благодарность всего народа за мои победы, и поэтому я с большим уважением принимаю эту медаль! Но моя жизнь продолжается, у меня есть большое желание быть успешным в новых направлениях и дальше делать добрые дела во благо страны и мира на земле! Но, как говорится, нужно начинать с малого и идти к намеченным целям! В данный момент у меня 5 проектов и я полностью погружён в процесс их качественной реализации, после которых будут уже новые цели", - написал Ильин на своей странице в Инстаграм.

По его словам, награду вручил заместитель акима Кызылординской области Серик Ахметов за активную волонтерскую деятельность во время карантина.









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