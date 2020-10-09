Илья Ильин награжден медалью

Сегодня я был награждён почётной медалью "Халык Алгысы" - "Народная благодарность". Я реализовался как спортсмен и чувствую уважение и благодарность всего народа за мои победы, и поэтому я с большим уважением принимаю эту медаль! Но моя жизнь продолжается, у меня есть большое желание быть успешным в новых направлениях и дальше делать добрые дела во благо страны и мира на земле! Но, как говорится, нужно начинать с малого и идти к намеченным целям! В данный момент у меня 5 проектов и я полностью погружён в процесс их качественной реализации, после которых будут уже новые цели", - написал Ильин на своей странице в Инстаграм.
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Сегодня я был награждён почётной медалью «Халык Алѓысы» - «Народная благодарность». Я реализовался как спортсмен и чувствую уважение и благодарность всего народа за мои победы, и поэтому я с большим уважением принимаю эту медаль ! Но моя жизнь продолжается, у меня есть большое желание быть успешным в новых направлениях и дальше делать добрые дела во благо страны и Мира на земле! Но как говорится, нужно начинать с малого и идти к намеченным целям! В данный момент у меня 5 проектов и я полностью погружён в процесс их качественной реализации, после которых будут уже новые цели !! Награждал нас сегодня, заместитель акима кызылординской области Серик Абжалиевич Ахметов. Хочу отметить Серика Абжалиевича и выразить ему своё уважение! П.с Медали вручали за активную волонтерскую деятельность во время карантина. Поздравляю всех, кто получил медаль «Халык Алгысы», с наградой!! Давайте будем делать ещё больше добра! Б‰гін мен "Халық Алѓысы" Қ±рмет медалімен марапатталдым. Мен спортшы ретінде жењістерім ‰шін б‰кіл халықтыњ қ±рметі мен ризашылыѓын сезінемін, сондықтан мен б±л медальді ‰лкен қ±рметпен қабылдаймын! Бірақ меніњ µмірім жалѓасуда, жања баѓыттарда табысты болуѓа, жғне елім мен ғлемніњ игілігі ‰шін істер жасаѓым келеді! Айтқандай, алѓа қойылѓан кіші мақсаттардан ‰лкен жетістіктерге жетуге талпыну керек! Қазіргі уақытта мен 5 жобамды сапалы т‰рде іске асыру баѓытында ж±мыс жасап жатырмын, содан кейін жања мақсаттар қойылады! Б‰гін бізді Қызылорда облысы ғкімініњ орынбасары Серік Ғбжғли±лы Ахметов марапаттады. Серік Ғбжғли±лын атап µтіп, оѓан µз қ±рметімді білдіргім келеді! П.с Медаль, карантин кезіндегі белсенді волонтерлік қызмет жасаѓан ‰шін берілді. "Халық алѓысы" медалін алѓан барлық азаматтарды қ±ттықтаймын!! Игі істерді кµбірек жасайық!!
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