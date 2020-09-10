Система Orphus

Ильин возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов

09.09.2020, 20:03 4024
Кызылорда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Известный тяжелоатлет Илья Ильин возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области, передает Kazakhstan Today. 
 

Хочу поделиться новостью о том, что я возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области. Филиал был официально зарегистрирован 1 сентября 2020 года. Впереди серьезные планы по развитию спорта в моем родном регионе. И я ставлю амбициозные цели, к реализации которых мы обязательно придем!", - написал Илья Ильин на своей странице в Facebook.

 
В мае этого тяжелоатлет Илья Ильин был назначен директором комплекса "Мeз айдыны" в Кызылорде. 
 
Напомним, Илья Ильин родился 24 мая 1988 года в Кызылорде. Он является чемпионом мира 2005, 2006, 2011, 2014 годов. Был участником двух Олимпиад. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая