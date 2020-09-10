Кызылорда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Известный тяжелоатлет Илья Ильин возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Хочу поделиться новостью о том, что я возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области. Филиал был официально зарегистрирован 1 сентября 2020 года. Впереди серьезные планы по развитию спорта в моем родном регионе. И я ставлю амбициозные цели, к реализации которых мы обязательно придем!", - написал Илья Ильин на своей странице в Facebook.

В мае этого тяжелоатлет Илья Ильин был назначен директором комплекса "Мeз айдыны" в Кызылорде.

Напомним, Илья Ильин родился 24 мая 1988 года в Кызылорде. Он является чемпионом мира 2005, 2006, 2011, 2014 годов. Был участником двух Олимпиад.

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