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Илья Ильин назначен директором комплекса "Муз айдыны" в Кызылорде

11.05.2020, 20:18 8560
Илья Ильин назначен директором комплекса "Муз айдыны" в Кызылорде
Фото: https://www.inform.kz/
Кызылорда. 11 мая. Kazakhstan Today - Известный тяжелоатлет Илья Ильин назначен директором комплекса "Мeз айдыны" в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.
 

Я рассчитывал на участие в Олимпийских играх в Токио. Однако главное спортивное мероприятие планеты перенесено на поздний срок. Поэтому я завершил спортивную карьеру. Теперь я намерен продолжить работу в этой сфере. Я намерен разносторонне освоить навыки спортивного менеджмента. В будущем, может, займусь тренерской работой. Это покажет время. Сейчас моя главная задача - проявить себя в новой профессии", - сказал Илья Ильин.

 
Напомним, Илья Ильин родился 24 мая 1988 года в Кызылорде. Он является чемпионом мира 2005, 2006, 2011, 2014 годов. Был участником двух Олимпиад.
 

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