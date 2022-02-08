Индекс благополучия детей утвержден в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан от 1 февраля 2022 года в стране утвержден индекс благополучия детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, он разработан в целях проведения оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах.

Внедрение индекса благополучия детей Казахстана позволит своевременно выявлять сдерживающие факторы эффективной реализации мер в разных сферах, направленных на улучшение положения детей в разрезе регионов, с учетом мнения детей и родителей/законных представителей", - говорится в распоряжении.

Индекс состоит из четырех основных направлений: ребенок, семья и общество, государственная политика, благосостояние страны.

Отмечается, что индекс разработан с учетом принципа в области устойчивого развития "Никого не оставить в стороне".

Необходимые данные формируются из открытых источников центральных государственных органов и местных исполнительных органов, также международных и отечественных исследовательских структур. Опросные данные формируются путем анкетирования детей (с разрешения родителей) и родителей", - сказано в документе.

Основные понятия, используемые в настоящем индексе:

1) расчет направлений – расчет, производимый путем определения арифметического среднего значения входящих в направления компонентов или статистических/опросных данных;

2) бюджет для детей – расходы из республиканского, областного бюджета, ориентированные на нужды детей, а также городов республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) бюджетов, адресованные детям;

3) расходы бюджета, ориентированные на нужды детей – совокупность прямых и косвенных расходов по бюджетным программам/подпрограммам, ориентированных на нужды детей;

4) благополучие ребенка – состояние ребенка, сформированное при совокупном влиянии факторов, направленных на поддержку и улучшение физического и психологического здоровья ребенка, обеспечение качественным образованием, возможностями для развития, безопасностью и другими условиями;

5) нормализация данных – преобразование исходных (преобразуемых) значений данных в нормализованное (среднее) значение;

6) косвенные расходы – фактические расходы, которые не направлены прямо и однозначно на поддержку и развитие детей, но охватывают все возрастные категории населения, в том числе детей (например, содержание больницы, где есть детское отделение (доля в общих расходах); предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах (широкий круг благополучателей) и т. д.);

7) статистические/опросные данные – показатели, характеризующие положение детей в различных сферах, в том числе в региональном разрезе;

8) расчет итогового индекса – расчет, производимый путем определения арифметического среднего значения всех направлений;

9) компонент – совокупность статистических/опросных данных, характеризующая положение детей в определенной области;

10) мониторинг – форма организации сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об эффективности национальной политики в области благополучия детей;

11) прямые расходы – фактические расходы, которые прямо и однозначно направлены на поддержку и развитие детей до наступления их совершеннолетия (например, затраты на функционирование деятельности общеобразовательных школ и дошкольных организаций образования, детских библиотек, спортивных школ и секций для детей, дворцов школьников, обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте детей, детские больницы и т. д.).



