Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Базу данных infoalmaty.kz синхронизируют с "Сергеком", передает Kazakhstan Today.

Уже с 21 апреля текущего года будут синхронизированы базы www.infoalmaty.kz с базой Сергек. Следовательно, все зарегистрированные в портале предприятия, подавшие заявку на количество людей не превышающее отраженное в налоговых органах, смогут свободно передвигаться в рамках своих служебных необходимостей. Проверить наличие либо отсутствие разрешения можно будет также на портале", - сообщил в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

Он отметил, что в отношении компаний, количество сотрудников и автомобилей которых значительно выше указанных в сведениях налоговых органов, будет проведена индивидуальная работа по сокращению до возможного минимума.

214 предприятиям, работающим в городе, но не имеющим городской прописки, будет выдано разрешение на передвижение и работу. Иногородним компаниям, не успевшим подать заявку, необходимо будет обратиться в Штаб для получения разрешения", - написал Рустам Журсунов.

По его информации, касательно поэтапного послабления режима карантина, предприятия из отраслей строительства, промышленности, а также занимающиеся складированием, должны пройти комиссионное обследование по вопросу соблюдения санитарных требований на производстве.

После одобрения комиссии при штабе в тот же день будут выданы разрешения на передвижение по городу.

По сей день разрешение на передвижение выдавалось курьерским компаниям, осуществляющим доставку медикаментов и продовольствия. Я внес предложение о свободном передвижении всех компаний розничной торговли, осуществляющих онлайн-доставку. Надеюсь предложение будет поддержано", - отметил он.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства