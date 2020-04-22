Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Действие выданных разрешений на передвижение в Алматы продлили до 23 апреля, передает Kazakhstan Today.

Ранее выданные разрешения будут действительны до 23 апреля текущего года включительно", - сказано в сообщении портала Infoalmaty.kz .

Также уточняется, что база infoalmaty.kz начинает свое действие с 21 апреля текущего года.

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