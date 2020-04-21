31 компания вошла в список предприятий, возобновляющих работу с сегодняшнего дня в Алматы

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с 20 апреля возобновляют деятельность промышленные предприятия, строительные объекты и ЦОНы для обслуживания юридических лиц , передает Kazakhstan Today.

В акимате представили список компаний, которые начнут работу с сегодняшнего дня. Пока в списке только 31 предприятие. По информации акимата Алматы, все они прошли аудит на соответствие требованиям по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на производстве.

Аудит проводится рабочими группами, в состав которых входят сотрудники управления предпринимательства и инвестиций города, департамента качества и безопасности товаров и услуг и РПП "Атамекен" Алматы", - информирует пресс-служба акима Алматы.

Отмечается, что только после проведения соответствующего аудита и заключения о готовности предприятий к работе в условиях карантина им будет выдаваться разрешение на передвижение по Алматы с внесением данных о работниках и транспортных средствах в базу infoalmaty.kz

Отмечается, что уже после запуска будет проводиться мониторинг работающих предприятий и в случае выявления нарушений приниматься меры, вплоть до приостановления их деятельности.

Полный перечень мероприятий по защите работников от COVID-19 разработан для всех объектов промышленности и строительства города. Работодатели будут нести персональную ответственность за соблюдение жестких санитарных норм. Так, на объектах требуется ежедневный предсменный медицинский осмотр персонала с проведением опроса состояния и бесконтактной термометрии с помощью тепловизоров и регистрацией в журнале. Всех сотрудников необходимо обеспечить запасом медицинских масок и перчаток, дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, санитайзерами. Важно соблюдать дистанцию между работниками, в том числе в столовых, максимально сократить количество совещаний, а также большого скопления людей в одном месте. В помещениях должна проводиться регулярная дезинфекция и влажная уборка, работать системы вентиляции и кондиционирования, а также санузлы для личной гигиены и так далее. Кроме того, транспортировку сотрудников компании обеспечивают с учетом всех санитарных норм. Запрещается допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. В этом случае сотрудника требуется незамедлительно изолировать и вызвать бригаду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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