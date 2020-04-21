С сегодняшнего дня ряд предприятий в Нур-Султане и Алматы возобновляют работу

Основное требование - сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер, предписанных в условиях карантина", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.
Перечень видов деятельности субъектов МСБ, утвержденных Государственной комиссией в Нур-Султане:
промышленные предприятия;
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;
компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;
автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;
банки второго уровня с 09.00 до 16.00 с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по - предварительной записи;
Работа объектов общественного питания, только с услугой на вынос и доставкой, будет продлена до 22.00.
В Алматы:
промышленные предприятия;
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов;
нотариусы - по предварительной записи;
одно отделение ЦОНа (Наурызбайский район, микрорайон Шугыла), исключительно для обслуживания бизнеса.
Более конкретный перечень предприятий и субъектов МСБ с количеством сотрудников, временем работы и способами их доставки определяли оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы.
Напомним, что работодатели будут нести персональную ответственность за соблюдение жестких санитарных норм. Так, на объектах требуется ежедневный предсменный медицинский осмотр персонала с проведением опроса состояния и бесконтактной термометрии с помощью тепловизоров и регистрацией в журнале. Всех сотрудников необходимо обеспечить запасом медицинских масок и перчаток, дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, санитайзерами. Важно соблюдать дистанцию между работниками, максимально сократить количество совещаний, а также большого скопления людей в одном месте. В помещениях должна проводиться регулярная дезинфекция и влажная уборка, работать системы вентиляции и кондиционирования, а также санузлы для личной гигиены и так далее. Кроме этого, транспортировку сотрудников компании обеспечивают с учетом всех санитарных норм. Запрещается допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. В этом случае сотрудника требуется незамедлительно изолировать и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Как сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
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