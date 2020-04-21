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С сегодняшнего дня ряд предприятий в Нур-Султане и Алматы возобновляют работу

20.04.2020, 12:29 23734
С сегодняшнего дня ряд предприятий в Нур-Султане и Алматы возобновляют работу
Нур-Султан. 20 апреля Kazakhstan Today - Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвержден перечень предприятий, которые могут начать работу с сегодняшнего дня в городах Нур-Султан и Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Основное требование - сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер, предписанных в условиях карантина", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. 

 
Перечень видов деятельности субъектов МСБ, утвержденных Государственной комиссией в Нур-Султане: 
 
промышленные предприятия; 
 
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; 
 
компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения; 
 
автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники; 
 
банки второго уровня с 09.00 до 16.00 с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по - предварительной записи; 
 
Работа объектов общественного питания, только с услугой на вынос и доставкой, будет продлена до 22.00. 
 
В Алматы: 
 
промышленные предприятия; 
 
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов; 
 
нотариусы - по предварительной записи; 
 
одно отделение ЦОНа (Наурызбайский район, микрорайон Шугыла), исключительно для обслуживания бизнеса. 
 
Более конкретный перечень предприятий и субъектов МСБ с количеством сотрудников, временем работы и способами их доставки определяли оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы.
 
Напомним, что работодатели будут нести персональную ответственность за соблюдение жестких санитарных норм. Так, на объектах требуется ежедневный предсменный медицинский осмотр персонала с проведением опроса состояния и бесконтактной термометрии с помощью тепловизоров и регистрацией в журнале. Всех сотрудников необходимо обеспечить запасом медицинских масок и перчаток, дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, санитайзерами. Важно соблюдать дистанцию между работниками, максимально сократить количество совещаний, а также большого скопления людей в одном месте. В помещениях должна проводиться регулярная дезинфекция и влажная уборка, работать системы вентиляции и кондиционирования, а также санузлы для личной гигиены и так далее. Кроме этого, транспортировку сотрудников компании обеспечивают с учетом всех санитарных норм. Запрещается допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. В этом случае сотрудника требуется незамедлительно изолировать и вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

Как сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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