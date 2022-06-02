Информацию о вспышке холеры в РФ опровергли в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Практический на всю территорию Казахстана начнет оказывать влияние северный антициклон - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только на юге и востоке Казахстана под влиянием ложбины уходящего циклона сохранятся дожди с грозами, шквал, град. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльными бурями, в северных регионах ночью и утром - туман, на западе, северо-западе на поверхности почвы - заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, на юге, востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Днем на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области, на севере, в центре Кызылординской области, днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области днем с пыльной бурей.

Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере, западе на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке - туман.

На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре - усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 7-12 метров в секунду.