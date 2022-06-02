Информацию о вспышке холеры в РФ опровергли в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях о вспышке холеры в России и заражении воды, не соответствует действительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2022 году сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере в Республике Казахстан. Местные случаи холеры не регистрируется в течение последних 10 лет", - заявили в ведомстве.
Также отмечается, что эпизодически регистрируются завозные случаи холеры, так в 2017 и 2018 годах были зарегистрированы по 5 завозных случаев холеры (от приезжих туристов) и в 2019 году - 4 завозных случая (от казахстанских туристов, приехавших из Индии). В 2020 - 2022 годы завозных случаев холеры не зарегистрировано.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Казахстан и предупреждения завоза и дальнейшего распространения холеры внутри страны Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями (научные центры, департаменты, противочумные станции) проводится постоянное эпидемиологическое слежение с учетом путей и факторов передачи холеры и других кишечных инфекций", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что ежегодно в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы, зоны рекреации).
Ежегодно исследуется до 9 тысяч проб питьевой воды, вода для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения - до 2 тысяч проб, вода в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере, - до 6 тысяч проб", - добавили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.