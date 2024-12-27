Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наибольшая доля услуг в секторе азартных игр и заключения пари приходится на иностранных букмекеров, сообщает - Наибольшая доля услуг в секторе азартных игр и заключения пари приходится на иностранных букмекеров, сообщает Ranking.kz





Второй год подряд наибольшая доля услуг в секторе азартных игр и заключения пари приходится на иностранных букмекеров: 60,8% от всего объема, или 214,9 млрд тенге. Годом ранее на них приходилось 186,8 млрд тенге, при этом их доля составляла почти две трети от всего объема услуг в секторе", - пишет агентство.





По его данным, еще в 2019 году доля иностранных предприятий в общем объеме оказанных услуг по организации азартных игр и пари за январь-сентябрь составляла лишь 24,5%, а в 2020-м - 42,8%. Следует отметить 2021 год, когда во время пандемии доля иностранных предприятий достигла 67,9%, однако уже в следующем году сократилась до 35,7%.





Лудомания становится для Казахстана настолько серьезной проблемой, что был создан отдельный орган по контролю над отраслью - Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей. А в марте текущего года был внедрен проект для самоограничения участия в азартных играх. На 4 декабря от участия в азартных играх уже ограничили сами себя почти 174 тыс. человек. Подавляющая часть заявок была подана через мобильное приложение eGov mobile, а наибольшую долю граждан, использовавших самоограничение, составили казахстанцы в возрасте от 31 до 35 лет. Запрет для себя на азартные игры можно установить на 10 лет", - пишет источник.





В этом году объем оказанных услуг по организации азартных игр и пари в Казахстане с учетом ненаблюдаемого сектора экономики за январь-сентябрь составил 353,6 млрд тенге - на 24% больше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года (ИФО - 110,7%). Годом ранее объем услуг в секторе сократился сразу на 37,5% (ИФО - 53,9%).





При этом весь объем (100%) услуг в секторе был оказан букмекерами, казино и прочими организаторами азартных игр и пари исключительно населению, то есть физическим лицам.





В агентстве также отметили тревожный факт: деятельность по организации азартных игр и пари - абсолютный лидер среди всех секторов услуг, оказываемых населению. Для сравнения: годом ранее наибольший объем услуг, оказанных населению, приходился на деятельность в области спорта, отдыха и досуга.





Ranking.kz





Ранее сфера азарта уступала по объему услуг секторам операций с недвижимым имуществом и деятельности по обслуживанию и благоустройству домов и территорий.



