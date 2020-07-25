Из-за коррупционных правонарушений подчиненных в отставку подали 3 акима

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - За коррупционные правонарушения подчиненных заявления об отставке подали 3 политических госслужащих, передает Kazakhstan Today.

Агентством продолжается мониторинг исполнения принятой в конце прошлого года законодательной нормы об отставке и дисответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

Так, по информации Антикоррупционной службы РК, аким Шуского района Жамбылской области подал в отставку после состоявшегося приговора в отношении акима сельского округа (Алимкулов, статья 361 УК РК, штраф в сумме 505 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать определенные должности), не дожидаясь решения суда по рассмотрению протеста прокуратуры. Освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Также в отставку ушел аким Шынгырлауского района ЗКО, несмотря на то, что его подчиненный - руководитель районного отдела образования - совершил коррупционное преступление до 10 декабря 2019 года (Сапаров, статья 367, статья 190 УПК РК, приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе).

Аналогично подал в отставку аким города Сатпаева Карагандинской области за коррупцию руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (Кунедилова, статья 190 УК РК, штраф в сумме 12 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на определенных должностях). Его отставка не принята, он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.





Кроме того, в ведомстве сообщили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать 16 руководителей, занимающие политические госдолжности.





Это 3 руководителя республиканского уровня, 3 - областного, 3 - городского и 7 - районного", - уточнили в Антикоррупционной службе.





Помимо этого, 45 административных госслужащих подлежат дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.





На днях руководитель аппарата города Рудного Костанайской области написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с расследованием коррупционного правонарушения в отношении акима поселка Качар.

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