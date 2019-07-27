Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Из-за просроченной визы казахстанка оказалась за решеткой в Таиланде, передает Kazakhstan Today.

Девушка 1995 года рождения находилась в Таиланде по просроченной визе более полугода, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Консул лично связался с ней. Она действительно гражданка Казахстана. Помещена в миграционную тюрьму до вынесения решения. Решение по ней будет вынесено на следующей неделе. Предварительно, ее депортируют. Пока об уголовной ответственности речи не идет", - отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, в апреле в китайском городе Чанчжоу в результате падения с 17-го этажа погибла студентка из Казахстана

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства