Из-за просроченной визы казахстанка оказалась за решеткой в Таиланде

Девушка 1995 года рождения находилась в Таиланде по просроченной визе более полугода, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Консул лично связался с ней. Она действительно гражданка Казахстана. Помещена в миграционную тюрьму до вынесения решения. Решение по ней будет вынесено на следующей неделе. Предварительно, ее депортируют. Пока об уголовной ответственности речи не идет", - отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Напомним, в апреле в китайском городе Чанчжоу в результате падения с 17-го этажа погибла студентка из Казахстана.
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