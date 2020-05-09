Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Из Алматы отправили гуманитарную помощь жителям Махтааральского района Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Помощь идёт от Алматы в рамках акции #Almaty Birgemiz.

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации в Махтааральском районе Туркестанской области по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева принимается ряд мер по оказанию всесторонней помощи пострадавшим от наводнения.

По поручению акима Алматы, председателя городского филиала партии "Nur Otan" Бакытжана Сагинтаева собрана гуманитарная помощь. Также на призыв откликнулись депутаты - члены депутатской фракции партии и неравнодушные граждане.

В рамках инициированной Елбасы акции "BizBirgemiz" акиматом города Алматы и городским филиалом партии "Nur Otan" направлено более 70 тонн гуманитарной помощи.





Напомним, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

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