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Из Европы вернулись 207 казахстанцев

24.03.2020, 11:27 8695
Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о возвращении из Европы 207 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках проводимой работы по возвращению наших соотечественников силами гражданской авиации 207 казахстанцев благополучно вернулись домой. Специальный чартерный рейс выполнила авиакомпания Scat при содействии авиационных властей двух стран и посольства РК в Польше", - сообщили в пресс-службе министерства. 

 
Отмечается, что большая часть пассажиров является студентами, обучающимися в Европе. Они ожидали вылета домой несколько дней. 
 
Ранее Польшей было принято решение закрыть границы своей страны и прекратить международные авиационные перевозки в целях противодействия распространению пандемии коронавируса.

 

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