Из Европы вернулись 207 казахстанцев

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о возвращении из Европы 207 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

В рамках проводимой работы по возвращению наших соотечественников силами гражданской авиации 207 казахстанцев благополучно вернулись домой. Специальный чартерный рейс выполнила авиакомпания Scat при содействии авиационных властей двух стран и посольства РК в Польше", - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что большая часть пассажиров является студентами, обучающимися в Европе. Они ожидали вылета домой несколько дней.

Ранее Польшей было принято решение закрыть границы своей страны и прекратить международные авиационные перевозки в целях противодействия распространению пандемии коронавируса.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства