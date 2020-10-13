Из Казахстана депортированы 17 иностранцев без ПЦР-анализа на COVID-19

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - 17 иностранцев, прибывших авиарейсами, были депортированы из Казахстана из-за отсутствия ПЦР-анализа на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Эпидемиологами санитарно-карантинных пунктов с 6 октября текущего года депортировано 17 иностранных граждан, прибывших авиарейсами в Казахстан, в том числе имеющих вид на жительство в Казахстане. Причинами депортации послужили просроченные справки ПЦР-анализа либо справки о прохождении экспресс-теста", - сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Он уточнил, что из аэропорта Нур-Султана было депортировано 8 иностранных граждан: 5 - Российской Федерации, 2 - Республики Беларусь, 1 - Турции. Из аэропорта Алматы - 9: 4 - Российской Федерации, 1 - ОАЭ, 1 - Германии, 1 - Узбекистана, 2 - Турции.

Кроме того, среди депортированных были и транзитные авиапассажиры.

Ранее сообщалось, что были введены новые требования по COVID-19 на международных авиарейсах. Так, с 6 октября лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, к въезду не допускаются.

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