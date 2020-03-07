Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Из Сеула в Нур-Султан прибыло 178 пассажиров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан Диас Ахметшарип, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 16.00, в аэропорту столицы приземлился борт сообщением Сеул - Нур-Султан. Всего прибыло 178 человек, из них транзитников - 85, а именно: из РФ - 31 человек, из Узбекистана - 51 человек и из Грузии три пассажира. Казахстанцев - 93, среди них двое детей", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, все прибывшие подлежат 14-дневному карантину в Многопрофильном медицинском центре города Нур-Султана.

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