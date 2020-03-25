Изъятые у спекулянтов 3 млн масок распределили между городскими службами Алматы

Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - 3 млн масок, которые пытались продать спекулянты по завышенным ценам, изъяты и распределены между городскими службами Алматы для профилактических работ, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в Алматы проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем при продаже медицинских масок и антисептических средств, а также по фактам необоснованного завышения цен при их реализации.

По городу Алматы были задержаны лица, которые продавали медицинские маски по завышенным ценам , без соответствующих документов на осуществление предпринимательской деятельности. На основании протокола Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан, все изъятые медицинские маски незамедлительно были переданы в управление общественного здоровья города Алматы. Изъятые 3 млн масок были распределены по медицинским организациям города, которые на передовой реализуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Свыше 2 млн медицинских масок было направлено в управление общественного здоровья Алматы для обеспечения медицинских сотрудников, которые сегодня работают в провизорных стационарах и изоляторах, а также осуществляют медицинское наблюдение за лицами, находящимися на домашнем стационаре.

Оставшиеся средства индивидуальной защиты также были переданы эпидемиологам, сотрудникам департаментов контроля качества и безопасности товаров и услуг, внутренних дел, ЧС, Нацгвардии и другим.

Также маски были направлены сотрудникам общественной приемной Open Almaty, которые в круглосуточном режиме по номеру 1308 консультируют горожан по всем вопросам, в том числе касающимся противодействия распространения коронавирусной инфекции.

"В ходе рейдовых мероприятий было также изъято 16 тонн спирта. На сегодня спирт направлен в медицинские организации для применения в качестве дезинфицирующего средства при стерилизации", - отметили в пресс-службе.

Акиматом города Алматы продолжается работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции. После решения о введении карантина на 27 блокпостах работают сотрудники силовых структур и медицинских организаций. В городе определены зоны очага COVID-19, проводятся дезинфицирующие мероприятия. Цель - разорвать цепочку коронавируса. Власти города, в свою очередь, призывают горожан соблюдать режим карантина и меры личной профилактики, по возможности - самоизолироваться.

По возникающим вопросам необходимо звонить в круглосуточный Call-center 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует проинформировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и через мобильное приложение Darmen.





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