Биртанов: В Казахстане установят единую цену на медицинские маски

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане установят единую предельную цену на медицинские маски, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

"Мы приняли решение установить предельную цену, и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в интернете", - сказал Биртанов в эфире телеканала "Первый канал Евразия".

Он также отметил, что за спекуляцию будет предусмотрено наказание - от больших штрафов до уголовной ответственности.





На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса , из них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев, сообщили в Минздраве.









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