Биртанов: В Казахстане установят единую цену на медицинские маски

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане установят единую предельную цену на медицинские маски, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
"Мы приняли решение установить предельную цену, и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в интернете", - сказал Биртанов в эфире телеканала "Первый канал Евразия".
Он также отметил, что за спекуляцию будет предусмотрено наказание - от больших штрафов до уголовной ответственности.
Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев, сообщили в Минздраве.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрываются на карантин с 19 марта. Кроме того, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран.
Также министр здравоохранения проинформировал, что с сегодняшнего дня во всех медицинских организациях Казахстана вводится карантин.
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