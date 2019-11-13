Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Известного спортсмена подозревают в попытке изнасилования в поезде "Тулпар-Тальго", передает Kazakhstan Today.

". Очередная попытка изнасилования в поезде "Тулпар-Тальго" произошла в начале сентября - над 18-летней девушкой едва не надругался пожилой мужчина. Как выяснилось, в прошлом спортсмен, а сейчас тренирует детей. Потерпевшая рассказала об этом случае общественникам после того, как дело прекратили за отсутствием состава преступления, сообщили в фонде "Не молчи". Девушка ехала из Петропавловска в южную столицу. На станции в Караганде глубокой ночью в ее купе вошел 60-летний мужчина. Девушка в этот момент крепко спала, но проснулась от прикосновений, сообщает телеканал " Астана

Он начал домогаться, трогать ее живот, в интимных местах, а она спала крепко. Потом заходит проводник, видит, что сидит пассажир в одном нижнем белье. Ему сделала замечание, сказала: "Как вам не стыдно, зачем вы это делаете?" А он ответил: "В 12 лет уже плодородные казахские девушки", - рассказала Дина Тансари, руководитель общественного фонда "Не молчи.kz".

Девушка написала заявление в полицию. Но расследование прекратили за отсутствием состава преступления. После вмешательства общественников дело возобновили

"8 ноября Жезказганской транспортной прокуратурой решение органа уголовного преследования отменено и возвращено для производства дополнительного расследования, с дачей конкретных письменных указаний, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела", - проинформировали в Главной транспортной прокуратуре.

По данным фонда "Не молчи", излишне любвеобильным пассажиром поезда оказался известный казахстанский спортсмен. Но имя подозреваемого общественники пока не раскрывают.

Трижды чемпион СССР, чемпион Европы, это боксер, состоит в академии бокса, на хорошем счету, он еще и тренер, тренирует детей. Здесь нужно обязательно обратить на это внимание Федерации бокса Казахстана", - сказала Дина Тансари.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы, говорят общественники. Это не первый подобный случай в поезде "Тулпар-Тальго". Летом этого года приговор вынесли проводникам, которые изнасиловали пассажирку по пути из Нур-Султана в Актобе. После этого резонансного дела казахстанки начали рассказывать о пережитых сексуальных домогательствах в поездах.

По словам эксперта, законопроект сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Принять новый документ планируют до конца года. Кроме пункта о домогательствах общественники предложили ужесточить и наказание за изнасилование", - говорится в сюжете.

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