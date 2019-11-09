Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Новый случай нападения на девушку произошел в поезде "Тулпар-Тальго" сообщением Петропавловск-Алматы, передает Kazakhstan Today.

Транспортными прокурорами изучены материалы уголовного дела по заявлению молодой девушки в отношении пассажира "Тальго" №705 сообщением Петропавловск - Алматы о попытке совершения насильственных действий сексуального характера", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

3 сентября 2019 года по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 121 УК. 2 ноября текущего года линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная принято решение о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

8 ноября текущего года Жезказганской транспортной прокуратурой решение органа уголовного преследования отменено и возвращено для производства дополнительного расследования, с дачей конкретных письменных указаний, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Главной транспортной прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвало решение суда по делу об изнасиловании проводниками поезда "Тулпар-Тальго" пассажирки . Преступники получили по 2,5 года лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Костанайская транспортная прокуратура внесла в суд апелляционное ходатайство (протест) об изменении приговора и применении в отношении осуждённых более строгого наказания. Председатель правления Национальной компании "Казакстан темир жолы" Сауат Мынбаев обратился к генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову с просьбой ужесточить наказание для проводников-насильников. Костанайский областной суд отменил приговор проводникам, обвиняемым в изнасиловании пассажирки.

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