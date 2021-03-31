Как школьники Алматы будут учиться в четвертой четверти

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - Заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов рассказал о формате обучения алматинских школьников в четвертой четверти учебного года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал глава управления образования Алматы, в связи с тем что город находится в "красной" зоне и наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, было принято решение перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ с 1 по 11 классы.

Кроме того, разрешается работа дежурных классов с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей.

Спикер заверил, что на сегодняшний день все школы города на полностью обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности.

По его информации, в Алматы сегодня функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тыс. учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тыс. учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тыс. учащихся.





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