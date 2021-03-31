Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 марта

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - По состоянию на 23.59 29 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 243 318 случаев, из них:

в городе Алматы – 33 557 (+545);

в городе Нур-Султане – 30 238 (+204);

в ВКО – 22 822 (+22);

в Павлодарской области – 19 090 (+30);

в Атырауской области – 18 577 (+63);

в Карагандинской области – 17 563 (+92);

в Акмолинской области – 15 284 (+45);

в ЗКО – 14 952 (+76);

в Костанайской области – 13 747 (+38);

в СКО – 13 026 (+25);

в Алматинской области – 13 287 (+177);

в городе Шымкенте – 6758 (+13);

в Жамбылской области – 6373 (+25);

в Актюбинской области – 5154 (+73);

в Туркестанской области – 4478 (+8);

в Мангистауской области – 4396 (+0);

в Кызылординской области – 4016 (+9).

В Казахстане за сутки 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 218 031 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 180 человек (22 258 КВИ+ и 1922 КВИ-), из них в стационарах находится – 8130 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 050 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 364 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

На 28 марта 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 192 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 443, случаев с летальным исходом – 684, всего выздоровело – 47 837 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 29 марта зарегистрировано 3029 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения коронавируса. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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