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Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 марта

30.03.2021 261955
Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 марта
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - По состоянию на 23.59 29 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 243 318 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 33 557 (+545);
 
в городе Нур-Султане – 30 238 (+204);
 
в ВКО – 22 822 (+22);
 
в Павлодарской области – 19 090 (+30);
 
в Атырауской области – 18 577 (+63);
 
в Карагандинской области – 17 563 (+92);
 
в Акмолинской области – 15 284 (+45);
 
в ЗКО – 14 952 (+76);
 
в Костанайской области – 13 747 (+38);
 
в СКО – 13 026 (+25);
 
в Алматинской области – 13 287 (+177);
 
в городе Шымкенте – 6758 (+13);
 
в Жамбылской области – 6373 (+25);
 
в Актюбинской области – 5154 (+73);
 
в Туркестанской области – 4478 (+8);
 
в Мангистауской области – 4396 (+0);
 
в Кызылординской области – 4016 (+9).
 
В Казахстане за сутки 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 218 031 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 180 человек (22 258 КВИ+ и 1922 КВИ-), из них в стационарах находится – 8130 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 050 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 364 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.
 
На 28 марта 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 192 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 443, случаев с летальным исходом – 684, всего выздоровело – 47 837 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 29 марта зарегистрировано 3029 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения коронавируса. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне: все остальные регионы. 
 

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