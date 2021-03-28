Жесткий карантин продлили в Алматы до 12 апреля

АЛМАТЫ. 27 МАРТА - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жестких карантинных мер в городе до 12 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в городе Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции COVID-19 постановляю продлить до 12 апреля включительно действие постановления главного государственного санитарного врача Алматы от 20 марта 2021 года №11 "Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алматы на период с 21 по 28 марта 2021 года", - сказано в постановлении .





Кроме того, вводится ряд дополнений и изменений.

Так, учащихся общеобразовательных школ и студентов ТиПО и вузов поручено перевести на дистанционный формат обучения.

Согласно документу, разрешается работа дежурных групп в 1-5, 9 и 11 классах общеобразовательных школ с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей;

Управлению по делам религии города Алматы поручено обеспечить ежедневный мониторинг соблюдения ограничений работы религиозных объектов (мечетей, церквей и др.)

Разрешаются индивидуальные богослужения и молитвы (в молитвенных помещениях и комнатах для совершения национальных обрядов (неке-кию, крещение и др.) размещаются разметки для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не менее 2,5 метра между представителем духовенства и прихожанами).

Запрещаются коллективные богослужения (жума и пятикратные намазы, собрания, воскресные службы и др.).

Запрещается проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи во время священного месяца Рамадан.

Кроме того, похоронные обряды разрешается проводить с участием близких родственников не более 10 человек.

Управлению жилищной политики в дополнение к проводимой профилактической дезинфекции поручено обеспечить дезинфекцию малых архитектурных форм и устройств в парках и улицах города (скамьи, банкоматы, паркоматы, платежные терминалы и др.).

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