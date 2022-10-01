Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ – "Казгидромет" предоставил прогноз погоды в Казахстане на октябрь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, в первой декаде октября солнечная погода порадует жителей страны. Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1 градус на крайнем севере-западе страны.

В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики.

В первой декаде на большей территории республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха, с влиянием отрога антициклона, все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана ночью от -3-8 градусов до +2+7, днем от +3+8 до +13+20 градусов;

на юге республики ночью от +2+7 до +10+15 градусов, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13+23 до +23+30 градусов.

На юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15+20 до +10+15 градусов, днем основной фон в пределах +23+28 градусов.

На западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, часто, в течение первой декады, ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

На западе страны - колебание температуры воздуха ночью от +10+15 до +5+10 градусов, днем от +17+25 до +12+20 градусов;

На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1+6 до +10+15 градусов, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от -2-7 до +3 градусов, днем потеплеет от +7+15 до +23+30 градусов.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от +3+8 до -5-10 градусов, днем от +15+20 до +3+8 градусов;

в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от 0,+5 до -7-12 градусов, днем от +11+16 до -3-8 градусов;

на юге, юго-востоке страны ночью от +7+12 до -2-7 градусов, днем от +18+23 до +5+10 градусов.