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Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

03.08.2021 6022
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На западной и юго-западной части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и в горных районах южной части страны местами пройдут дожди с грозами, на юге - с градом. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем В Жамбылской, Туркестанской областях, в горных районах, ожидаются гроза, в Жамбылской области град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 

В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 

Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

Днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.
 
Днем в Алматинской, Туркестанской областях, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара. 

На большей части в Жамбылской, Кызылординской областей, местами в Костанайской, Карагандинской областях сохранится сильная жара.

В Атырауской области, местами в Мангистауской области, на юге в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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