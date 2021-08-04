Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западной и юго-западной части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и в горных районах южной части страны местами пройдут дожди с грозами, на юге - с градом. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем В Жамбылской, Туркестанской областях, в горных районах, ожидаются гроза, в Жамбылской области град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.





В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.





В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.





Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





Днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.

Днем в Алматинской, Туркестанской областях, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.





На большей части в Жамбылской, Кызылординской областей, местами в Костанайской, Карагандинской областях сохранится сильная жара.





В Атырауской области, местами в Мангистауской области, на юге в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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