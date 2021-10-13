Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

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НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На восточной территории РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на крайнем востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке и востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере, востоке, в южной половине и центре страны туман, на севере – гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере и западе гололед, низовая метель.

В Акмолинской области ночью и утром на юго-востоке области ожидаются туман, гололед, утром и днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области на севере, в центре, в Карагандинской области на севере и западе ожидается туман. На востоке и юго-востоке областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылодинской области, на юго-востоке Мангистауской, на юго-западе Атырауской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

На востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Алматинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на юге, днем на севере Павлоларской области гололед.



