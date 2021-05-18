Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

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Вслед за дождями придет похолодание, говорят специалисты: в середине недели на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных систем, местами пройдут дожди с грозами, на востоке, севере, в центре.
Ближе к 20 мая на юго-востоке страны местами ожидается сильный дождь. С 19 мая, со смещением холодного антициклона из районов Салехарда, ожидается понижение дневных температур на севере до 12-17 тепла, в центре до 15-20, местами 12 тепла, на востоке до 10-15, местами 7 тепла.
В отдельных районах по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града.
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