Какая погода ждет казахстанцев в среду, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погоду на западе, севере и юге РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидается дождь, на западе РК осадки (дождь, снег). Лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и востоке страны ожидается туман, на юго-востоке, юге и в западной половине Казахстана усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на западе и юге туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской области на севере и в центре ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В районе Алакольских озер Алматинской, на юго-западе и в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На западе и севере Мангистауской области, на юго-западе Актюбинской области, днем на западе Костанайской области, утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +19+21 градус. В Нур-Султане переменная облачность, +15+17 градусов.



