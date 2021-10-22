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Какие нарушения выявлены в детских центрах оказания специальных соцуслуг в Казахстане

21.10.2021, 14:08 30700
Какие нарушения выявлены в детских центрах оказания специальных соцуслуг в Казахстане
Фото: НПМ
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Эксперты, правозащитники и представители государственных органов в ходе презентации консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма (НПМ) обсудили положение несовершеннолетних в детских центрах оказания социальных услуг и специальных социальных услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметила член Координационного совета НПМ Лаура Акатаева, по результатам мониторинговых посещений 2019 года около 50% детских учреждений закрытого типа отмечены как непригодные и не соответствующие для нужд находящихся в них детей. В 2020 году аналогичный вывод сделан касательно 30% учреждений.
 
Основными проблемными зонами, выявленными участниками НПМ в 2019 году, выступили вопросы поддержания человеческого достоинства, реализации предусмотренных законных прав, а также качества медицинского обслуживания.
 
Спикер на конкретных примерах обратила внимание на широкий спектр проблемных зон в рамках данного типа учреждений. В частности, зачастую наблюдается неполный охват детей психосоциальными, образовательными и педагогическими услугами, отсутствие свободного доступа детей к чистой питьевой воде, отсутствие колясок и каталок для транспортировки детей. 
 
В отношении медобслуживания, участниками НПМ выявлены такие нарушения, как некорректное ведение медицинских карт, неукомплектованность противошоковой укладки для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке, превышение срока хранения лекарственных веществ, отсутствие необходимых лекарственных средств.
 
Имеются и проблемы с кадровыми ресурсами. Так, в Талгарском ЦОССУ "Аяла" дети, состоящие в паллиативной и кризисной группе (41 ребенок из 84, то есть 50% от общего числа), не охватываются услугами психолога, дефектолога, ЛФК, логопеда. Отсутствие 100% охвата детей коррекционными и социальными услугами специалисты объясняют необучаемостью подопечных, в то время как законодательством не проводится какое-либо разделение получателей услуг по "обучаемости".
 
Особую обеспокоенность участников НПМ также вызвала практика чрезмерного назначения психотропных препаратов детям. Так, в указанном выше учреждении за 1 месяц лечения один ребенок получил 186 таблеток аминазина дозировкой 25 миллиграммов, другой - 118 таблеток аминазина плюс карбамазепам, депакин хроно в таблетках.
 
Что касается результатов мониторинга в 2020 году, то Лаура Акатаева отметила, что в целом имеющиеся проблемы идентичны картине 2019 года и преимущественно касаются вопросов медицинского обслуживания и поддержания человеческого достоинства. Также, по данным спикера, увеличилось количество замечаний по поводу жилищных условий в учреждениях: низкий уровень контроля за санитарным состоянием помещений, скученность кроватей в спальной комнате, неудовлетворительное состояние мягкого инвентаря (матрасы, подушки), комнатных и прогулочных кресел-колясок.
 
По итогам специальных посещений и бесед с детьми в отдельных учреждениях были выявлены факты физического и психологического насилия со стороны сотрудников. 
 

При этом круг обидчиков охватывает нянечек, методистов, медиков и даже директоров. Медики отказывали в лечении, если ребенок "не так попросил". Ночные дежурные, если к ним по ночам обращались дети, отказывали в помощи. Более того, в ходе интервью дети жаловались и на то, что сотрудники по ночам распивали спиртные напитки. При проведении посещений участники НПМ обнаружили в одном из шкафов пустые бутылки из-под спиртного. Удручающее впечатление вызывает уровень санитарии и гигиены подопечных. Многие сотрудники относились к своей функциональной работе халатно", - подчеркнула Лаура Акатаева.

 
Добавим, что мониторинговые визиты участников НПМ, институциональное усиление которого в Казахстане осуществляется при поддержке Программы Развития ООН, призваны помочь и защитить детей в закрытых учреждениях при нарушениях их прав, выявить проблемы с целью внесения необходимых изменений в законодательство, а также разработать передовую практику по усовершенствованию работы детских учреждений, которой можно поделиться с другими странами. Общую координацию деятельности участников НПМ выполняет уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.
 

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Суд оправдал бывших вице-министров энергетики Казахстана

22.10.2021, 16:16 8587
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТБЯРЯ - Столичный суд N2 района Байконур вынес оправдательный приговор бывшим вице-министрам энергетики Казахстана Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву, сообщила пресс-служба суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации суда, органами уголовного преследования Джаксалиев, Садибеков обвинялись в хищении 2,7 млрд тенге, выделенных на проект по "Очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны" (статья 189, часть 4, пункт 2 УК).
 
Также по делу проходили: экс-руководитель департамента управления отходами министерства Нурбеков - соисполнитель хищения (статья 28, часть 2, 189, часть 4, пункт 2 УК); Дуанбек (директор подрядной организации), Жумалинов (учредитель), Кадирберлин (финансист), Жаркенов (главный инженер технадзора), Гарифолла (специалист ТОО) - в пособничестве хищению (статья 28, часть 5, 189, часть 4, пункт 2 УК).
 
2 июля 2020 года суд возвращал данное дело прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Основание – необходимость установление размера ущерба.
 
Дело повторно поступило в суд 9 июня 2021 года и рассмотрено по доказательствам, представленным сторонами обвинения и защиты.
 
По результатам исследования доказательств, ущерб в размере 2,7 млрд тенге ничем не подтвержден.
 

Экспертизы, якобы установившие размер ущерба, проведены с грубыми нарушениями закона. При первоначальной экспертизе нарушена методика исследования, использовано оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Эксперт, проводивший исследование, лишен лицензии на судебно-экспертную деятельность за грубое нарушение закона. Вторая экспертиза проведена частными экспертами, когда дело было возвращено прокурору для устранения нарушений. Тогда как закон строго запрещает собирать дополнительные доказательства вины при возврате дела прокурору. Кроме того, частные эксперты не исследовали строительные объекты, исполнительную и проектно-сметную документацию", - говорится в сообщении.

 
По данным суда, показания подсудимых о выполнении работ по изъятию ила и других работ по проекту подтверждаются бухгалтерскими документами, договорами с подрядными организациями, показаниями работников подрядчиков, заключением специалиста. Доказательств в опровержение этих данных стороной обвинения не представлено. 
 
Кроме того, проект по очистке и санации озера составлен со значительными ошибками. В нем не определено общее количество ила, которое было в озере, допущены ошибки при корректировке проекта в части сметной документации.
 

Следствие не установило механизм хищения денежных средств, на какие счета они перечислены или каким образом были потрачены, где находятся деньги, если они были похищены. Негласные следственные действия, на которые ссылается прокурор, были проведены по другому выделенному делу. Кроме того, они безосновательно проводились в течение длительного времени. Суд признал их недопустимыми доказательствами", - проинформировали в суде.

 
Также отмечается, что расследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями было начато еще в 2016 году. Затем органы следствия сами прекращали дело в этом же году в связи с отсутствием состава преступления.
 

В соответствии с требованиями закона суд не является органом уголовного преследования и принимает свое решение на основании доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты. Основываясь на изложенном, суд признал невиновными Джаксалиева, Садибекова, Нурбекова, Дуанбека, Кадирберлина, Жумалинова, Жаркенова, Гарифоллу и оправдал за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в суде.

 
За оправданными признано право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.
 

Уральскому чиновнику сделали выговор за грубость в прямом эфире

22.10.2021, 14:59 22789
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Чиновника из Уральска наказали за слова "Бесит уже, на" в прямом эфире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам госслужащего, он выражал недовольство качеством видеоконференции, сообщает "Мой ГОРОД".
 
Поступок чиновника рассмотрели на заседании совета по этике в областном маслихате. 
 
16 августа заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бисенгали Хайруллин во время собрания в режиме онлайн использовал ненормативную лексику. В видеоконференции участвовали замакима ЗКО, руководство государственных управлений, а также представители частных организаций, рассказал главный специалист департамента агентства по делам госслужбы ЗКО Самат Искалиев. 
 
Сам чиновник признал, что произносил слова "Бесит уже, на", но они не были адресованы ни к одному участнику видеоконференции. Бисенгали Хайруллин заявил, что вот уже на протяжении шести месяцев работал за троих, так как руководитель ведомства уволился, а второй заместитель перенёс операцию на сердце и был на больничном.
 

Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счёт, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова", - сказал в свое оправдание чиновник.

 
Председатель совета по этике Галым Турсынбаев отметил, что эти слова были произнесены не один раз.
 

За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после вашей речи. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать. Мы, государственные служащие, должны строго следить за каждым своим словом, быть примером для остальных. Да, может быть, вы и работали за троих, но это не даёт вам права так себя вести", - возмутился Галым Турсынбаев.

 
По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде "строгого выговора". При повторном нарушении чиновник может лишиться должности.
 

В работе сайтов госорганов РК произошел сбой

22.10.2021, 12:23 52192
В работе сайтов госорганов РК произошел сбой
Фото: blog.uamaster.com
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - С утра 22 октября наблюдаются неполадки в работе сайтов государственных органов, работающих на сервисе gov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В АО "Национальные информационные технологии" подтвердили сбой в работе сайтов, работающих на сервисе gov.kz.
 

На данный момент ведутся работы по устранению некорректной работоспособности проекта ЕПИР ГО, мы работаем над устранением неполадок. Приносим свои извинения за временные неудобства. По времени пока еще неясно, когда заработает, но, надеемся, в течение ближайшего часа все обновится", - говорится в сообщении АО "НИТ".

 

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