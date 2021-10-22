Какие нарушения выявлены в детских центрах оказания специальных соцуслуг в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Эксперты, правозащитники и представители государственных органов в ходе презентации консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма (НПМ) обсудили положение несовершеннолетних в детских центрах оказания социальных услуг и специальных социальных услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметила член Координационного совета НПМ Лаура Акатаева, по результатам мониторинговых посещений 2019 года около 50% детских учреждений закрытого типа отмечены как непригодные и не соответствующие для нужд находящихся в них детей. В 2020 году аналогичный вывод сделан касательно 30% учреждений.

Основными проблемными зонами, выявленными участниками НПМ в 2019 году, выступили вопросы поддержания человеческого достоинства, реализации предусмотренных законных прав, а также качества медицинского обслуживания.

Спикер на конкретных примерах обратила внимание на широкий спектр проблемных зон в рамках данного типа учреждений. В частности, зачастую наблюдается неполный охват детей психосоциальными, образовательными и педагогическими услугами, отсутствие свободного доступа детей к чистой питьевой воде, отсутствие колясок и каталок для транспортировки детей.

В отношении медобслуживания, участниками НПМ выявлены такие нарушения, как некорректное ведение медицинских карт, неукомплектованность противошоковой укладки для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке, превышение срока хранения лекарственных веществ, отсутствие необходимых лекарственных средств.

Имеются и проблемы с кадровыми ресурсами. Так, в Талгарском ЦОССУ "Аяла" дети, состоящие в паллиативной и кризисной группе (41 ребенок из 84, то есть 50% от общего числа), не охватываются услугами психолога, дефектолога, ЛФК, логопеда. Отсутствие 100% охвата детей коррекционными и социальными услугами специалисты объясняют необучаемостью подопечных, в то время как законодательством не проводится какое-либо разделение получателей услуг по "обучаемости".

Особую обеспокоенность участников НПМ также вызвала практика чрезмерного назначения психотропных препаратов детям. Так, в указанном выше учреждении за 1 месяц лечения один ребенок получил 186 таблеток аминазина дозировкой 25 миллиграммов, другой - 118 таблеток аминазина плюс карбамазепам, депакин хроно в таблетках.

Что касается результатов мониторинга в 2020 году, то Лаура Акатаева отметила, что в целом имеющиеся проблемы идентичны картине 2019 года и преимущественно касаются вопросов медицинского обслуживания и поддержания человеческого достоинства. Также, по данным спикера, увеличилось количество замечаний по поводу жилищных условий в учреждениях: низкий уровень контроля за санитарным состоянием помещений, скученность кроватей в спальной комнате, неудовлетворительное состояние мягкого инвентаря (матрасы, подушки), комнатных и прогулочных кресел-колясок.

По итогам специальных посещений и бесед с детьми в отдельных учреждениях были выявлены факты физического и психологического насилия со стороны сотрудников.

При этом круг обидчиков охватывает нянечек, методистов, медиков и даже директоров. Медики отказывали в лечении, если ребенок "не так попросил". Ночные дежурные, если к ним по ночам обращались дети, отказывали в помощи. Более того, в ходе интервью дети жаловались и на то, что сотрудники по ночам распивали спиртные напитки. При проведении посещений участники НПМ обнаружили в одном из шкафов пустые бутылки из-под спиртного. Удручающее впечатление вызывает уровень санитарии и гигиены подопечных. Многие сотрудники относились к своей функциональной работе халатно", - подчеркнула Лаура Акатаева.

Добавим, что мониторинговые визиты участников НПМ, институциональное усиление которого в Казахстане осуществляется при поддержке Программы Развития ООН, призваны помочь и защитить детей в закрытых учреждениях при нарушениях их прав, выявить проблемы с целью внесения необходимых изменений в законодательство, а также разработать передовую практику по усовершенствованию работы детских учреждений, которой можно поделиться с другими странами. Общую координацию деятельности участников НПМ выполняет уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.