Какие объекты не будут работать в выходные в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана сообщили об ограничительных мерах на выходные, передает Kazakhstan Today.

27-28 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома. График работы с 10.00 до 17.00. В выходные дни будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов. В выходные горожанам запрещается выходить из дома за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, получением медуслуг или на работу, чья деятельность разрешена", - сообщили в пресс-службе акима столицы.

Между тем разрешается работа аптек и объектов общественного питания на открытом воздухе в уличном формате (летники), но с учетом соблюдения строгих санитарных норм.

Прошлые "карантинные выходные" показали динамику снижения и выпрямления русла заболеваемости. В эти выходные - 27 и 28 июня - также вводим "домашние выходные". В городе сейчас в основном два очага заражения - это семейные и коллективные. В выходные горожанам запрещается выходить из дома за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, за получением медуслуг или на работу, чья деятельность разрешена. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. В продмагазинах у дома есть все необходимое", - сказала главный санврач города Жанна Пралиева.

Кроме того, согласно постановлению санитарного врача города 27 июня будет временно приостановлена деятельность всех центров обслуживания населения в столице, в том числе специализированного и миграционного ЦОНа.

Тем услугополучателям, кто забронировал очередь заранее на субботу 27 июня, придется перебронировать очередь. Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, через Telegram бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414", - напомнили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

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