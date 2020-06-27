Общественный транспорт не будет работать в столице 27 и 28 июня

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана сообщили, что 27 и 28 июня общественный транспорт в столице ходить не будет, передает Kazakhstan Today.

Также для посещения будут закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.

В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня", - сообщили в акимате.

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