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Общественный транспорт не будет работать в столице 27 и 28 июня

26.06.2020, 13:16 46927
Общественный транспорт не будет работать в столице 27 и 28 июня
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана сообщили, что 27 и 28 июня общественный транспорт в столице ходить не будет, передает Kazakhstan Today.
 
Также для посещения будут закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.
 

В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня", - сообщили в акимате.

 
Напомним, в прошлые выходные в столице также не работал общественный транспорт. Карантинные меры были ужесточены и в Алматы. Также сообщалось, что из-за роста числа заболевших коронавирусом "карантинные выходные" в столице могут повторить.
 

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