Общественный транспорт не будет работать в столице 27 и 28 июня

Также для посещения будут закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.
В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня", - сообщили в акимате.
Напомним, в прошлые выходные в столице также не работал общественный транспорт. Карантинные меры были ужесточены и в Алматы. Также сообщалось, что из-за роста числа заболевших коронавирусом "карантинные выходные" в столице могут повторить.
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