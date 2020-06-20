В Нур-Султане введут режим строгого карантина на выходные

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - 18 июня акимат Нур-Султана опубликовал постановление о введении временных ограничительных и карантинных мероприятий на выходные дни - 20 и 21 июня, передает Kazakhstan Today.

Ограничения решили ввести в связи с резким ростом заболеваемости в столице. Режим строгого карантина будет действовать с 22.00 19 июня до ноля часов 22 июня. Передвижение по столице будет ограничено как для пешеходов, так и для личных автомашин, кроме случаев, когда человек едет на работу и обратно (обязательно наличие справки с места работы либо служебного удостоверения). Кроме того, разрешено выходить из дома для покупки продуктов, лекарств и медицинских изделий в непосредственной близости от места проживания и работы, для выгула домашних животных и выезда в медорганизации по экстренным случаям.

Жителям и гостям столицы порекомендовали запастись продуктами заранее. Людям старше 65 лет выходить из дома не рекомендуется.

Акимат обязали провести масштабную дезинфекционную работу в торговых центрах, базарах, общественном транспорте, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы услуг и местах массового скопления.

На указанный период времени акимат, госорганы, организации и субъекты предпринимательства независимо от форм собственности должны будут приостановить деятельность.

Не будут работать торгово-развлекательные центры, супермаркеты, рынки и магазины продовольственных и непродовольственных товаров, ярмарки, места общественного питания, кроме летних кафе на открытом воздухе с количеством посадочных мест не более 50.

В выходные прекратят свою работу фитнес-центры, тренажерные залы, спорткомплексы, бассейны, салоны красоты, SPA-центры и прочие подобные объекты сфер услуг, сауны, СТО, автомойки и все, связанное с обслуживанием автомобилей.

Работа общественного транспорта будет приостановлена до понедельника. Парки, скверы и набережные будут закрыты.

Строительные компании смогут работать только в случае, если имеются общежития на стройплощадках для рабочих с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки.

Руководителям организаций посоветовали перевести максимально сотрудников на удаленный режим работы. Для тех, кто не имеет возможности работать удаленно, необходимо обеспечить централизованную доставку сотрудников до места работы и обратно к месту проживания и предоставить им справки о месте работы.

Магазины в многоквартирных жилых домах и в частном секторе будут работать с 10.00 до 17.00.

ЕНТ пройдет по заранее утвержденным графикам и в соответствии с утвержденными алгоритмами.

По городу организуют патрулирование полиции для соблюдения введенных ограничений.





По последним данным в Нур-Султане зарегистрировано 3113 случаев коронавируса, 2114 человек выздоровели, 25 скончались.









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