В Казахстане за сутки выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3%", - сообщает портал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103 (3,4%);
Карагандинская область - 57 (3,4%);
город Алматы - 41 (1,3%);
город Шымкент - 37 (3,1%);
Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%);
Туркестанская область - 32 (6,6%);
Жамбылская область - 29 (5,5%);
Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%);
Актюбинская область - 27 (4,8%);
Акмолинская область - 20 (8,3%);
Атырауская область - 17 (1,2%);
Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%);
Костанайская область - 11 (4,5%);
Кызылординская область - 11 (2,1%);
Алматинская область - 9 (1,7%);
Мангистауская область - 5 (1,2%).
Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, 10 139 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались.
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