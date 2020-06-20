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В Казахстане за сутки выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией

19.06.2020, 08:37 8560
В Казахстане за сутки выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 18 июня 2020 года в Казахстане зарегистрировано 16 351 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3%", - сообщает портал Coronavirus2020.kz.

 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 103 (3,4%);
 
Карагандинская область - 57 (3,4%);
 
город Алматы - 41 (1,3%);
 
город Шымкент - 37 (3,1%);
 
Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%);
 
Туркестанская область - 32 (6,6%);
 
Жамбылская область - 29 (5,5%);
 
Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%);
 
Актюбинская область - 27 (4,8%);
 
Акмолинская область - 20 (8,3%);
 
Атырауская область - 17 (1,2%);
 
Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%);
 
Костанайская область - 11 (4,5%);
 
Кызылординская область - 11 (2,1%);
 
Алматинская область - 9 (1,7%);
 
Мангистауская область - 5 (1,2%).
 
Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, 10 139 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались.
 

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