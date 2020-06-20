В Казахстане за сутки выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 18 июня 2020 года в Казахстане зарегистрировано 16 351 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3%", - сообщает портал Coronavirus2020.kz .

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103 (3,4%);

Карагандинская область - 57 (3,4%);

город Алматы - 41 (1,3%);

город Шымкент - 37 (3,1%);

Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%);

Туркестанская область - 32 (6,6%);

Жамбылская область - 29 (5,5%);

Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%);

Актюбинская область - 27 (4,8%);

Акмолинская область - 20 (8,3%);

Атырауская область - 17 (1,2%);

Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%);

Костанайская область - 11 (4,5%);

Кызылординская область - 11 (2,1%);

Алматинская область - 9 (1,7%);

Мангистауская область - 5 (1,2%).

Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, 10 139 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства