16.02.2025, 20:41 39211
Какую погоду прогнозируют в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В РГП "Казгидромет" жителям крупнейших городов Казахстана рассказали о погоде в понедельник, передает корреспондент агентства.
В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Утром и днем порывистый ветер. Температура днем составит от -3 до -5 градусов, ночью - от -9 до -11 градусов.
В Алматы прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Температура днем - от 0 до 2 градусов тепла, ночью - от -4 до -6 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура днем от 7 до 9 градусов выше нуля, ночью - от -3 до -5.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ограничили движение на автотрассах.
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16.02.2025, 13:42 55051
Алматинский зоопарк не планирует переезжать - акимат
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении культуры Алматы прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о переезде, передает корреспондент агентства.
Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется. В рамках плана развития территории Алматы предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что в этом году акимат объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года.
15.02.2025, 15:45 84536
В Астане почтили память казахстанцев, не вернувшихся с войны в Афганистане
Фото: Минобороны РК
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках мероприятий, приуроченных к 36-летней годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА, в Астане состоялось возложение цветов к Мемориалу воинам, погибшим в Афганистане, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В ежегодной акции памяти приняли участие воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев, генерал-майоры Муслим Даиров и Марат Нагуманов, представители городской власти, общественных объединений "Союз ветеранов боевых действий и миротворческих операций "Казбат", "Союз ветеранов боевых действий и миротворческих миссий в Ираке "Казполк", "Ветераны боевых действий, принимавших участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе", родственники и военнослужащие.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, ведь 15 февраля считается днем скорби, когда вспоминают солдат, не вернувшихся с той войны. К мемориалу, у которого застыли часовые роты почетного караула, возложили цветы.
Народная мудрость гласит: "Ветеран может дать совет, а молодежь - надежда страны". Стоящим здесь воинам-афганцам уже за шестьдесят, и нам надо быть едиными ради будущего. Нужно рассказывать юному поколению о том, что мы видели и испытали. Молодежь, знающая историю своей Родины, будет стремиться принести пользу своей стране", - сказал Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.
В этот же день в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК прошел концерт. Среди зрителей в зале были воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК, военнослужащие войсковой части 68665 и уланы столичного военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, ведь идейная основа мероприятия - встреча подрастающего поколения с участниками боевых действий в Афганистане, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к старшим.
Со сцены прозвучали песни "Қатардағы жауынгерден", "Сто дней до приказа", "Афганистан", "Ордена не продаются", "Салам бача", "Дархан дала", "Егемен Қазақстан".
С целью ознакомление гостей с фактами истории войны в Афганистане в одном из залов Национального военно-патриотического центра была организована фотозона и информационная выставка из фондов Военно-исторического музея, рассказывающая об участии казахстанцев в боевых действиях на территории Афганистана.
14.02.2025, 11:05 134011
Почти 260 млрд тенге обязательных пенсионных взносов перечислили работодатели казахстанцам в 2024 году
Фото: freepik.com
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 4,7 млн работников на сумму 258,1 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В Минтруда напомнили, что обязательные пенсионные взносы работодателя ввели с 1 января 2024 года. Они выплачиваются за счет собственных средств в пользу работников.
В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году - 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году. Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе", - подчеркнули в министерстве.
Мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.
Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Напомним, в 2024 году на выплату пенсий из бюджета направлено более 3,7 трлн тенге.
13.02.2025, 09:54 186681
Избивали и выкручивали руки: факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Аксу в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 УК.
В настоящее время все виновные лица установлены. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
12.02.2025, 20:10 218091
В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении воспитательницы детсада, которая пнула ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Воспитатель частного детского сада во время занятий ударила 5-летнего воспитанника. По заключению судебно-медицинской экспертизы, обнаружен кровоподтек области правого бедра.
Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге), с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 1 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в январе 2025 года в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель пинает ногой ребенка. Инцидент произошел в частном детском саду "Зейнеп-Амина".
12.02.2025, 19:29 220531
Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК
Этот случай выявил системные недостатки
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался о нападении подростка с ножом на пятилетнего ребенка в ЖК Астаны. Как выяснилось, напавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Недавнее происшествие в лифте - не просто трагедия, а сигнал об имеющихся проблемах. Этот случай выявил системные недостатки: психически нестабильный подросток мог напасть на любого ребенка. Только наказание родителей не решит проблему. Нужен комплексный подход: раннее выявление, контроль, профилактика", - пишет Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.
Депутат предложил принять ряд мер, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем:
- реформа психоневрологических служб;
- усиление работы с родителями;
- безопасность в жилых комплексах;
- поддержка семей, воспитывающих детей с психическими отклонениями;
- ответственность законных представителей.
Необходимо отметить оперативную реакцию всех служб, оказание квалифицированной медицинской помощи и возбуждение дела. Мы уже работаем над законопроектом, который направлен на решение проблем в сфере психологических служб", - написал депутат.
12.02.2025, 17:38 224941
Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков
В последние годы наблюдается тенденция существенного удорожания проектов по строительству инфраструктурных объектов, заявил Ерлан Саиров
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ерлан Саиров в ходе заседания нижней палаты призвал навести жесткий порядок в расходовании средств налогоплательщиков и не допускать неправомерного и нелогичного повышения стоимости проектов, передает корреспондент агентства.
Государственные деньги должны быть под контролем! Хватит кормить ненасытных подрядчиков, пора умерить непомерные аппетиты заказчиков! В этой связи прошу взять на жесткий контроль процесс планирования и адресность расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры", - заявил мажилисмен.
По его словам, в последние годы наблюдается тенденция существенного удорожания проектов по строительству инфраструктурных объектов, реализуемых как правительством, так и региональными властями.
Агентство по противодействию коррупции выявило завышение стоимости ПСД в дорожной отрасли на общую сумму около 10 миллиардов тенге. Подрядчики как само собой разумеющееся и неотъемлемое условие договорных отношений воспринимают завышение цен и пересмотр новой финансовой документации. При строительстве метро в Алматы подрядчику "Базис-А" каждый раз дополнительно выделяются миллиарды тенге, но в то же время сокращается объем работ. Кроме того, уже 30 лет идут разговоры о строительстве третьего энергоблока в Экибастузе. В январе 2012 года Экибастузская ГРЭС-2 подписала договор на изготовление котла и турбоагрегата стоимостью 73,9 миллиарда тенге и провело предоплату в размере 38 миллиардов тенге. Однако работы не завершены по сей день", - заявил депутат.
По данным Высшей аудиторской палаты, только по проекту строительства газопроводов в 2023 году завышение стоимости строительства было допущено более чем на 10 млрд тенге, отметил Ерлан Саиров.
Как мы видим, только по необоснованным повышениям стоимости работ можно сэкономить сотни миллиардов народных средств", - добавил он.
Напомним, в Мангистауской области подрядчик не выполнил обязательства по строительству газопровода. Также в Алматинской области подрядчик не выполнил ремонт дороги на 6,7 млн тенге.
12.02.2025, 16:30 196626
Праздник фонарей встречают в рамках Китайского Нового года
Фото: Скриншот из видео
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.
В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
В 2024 году Китайская Народная Республика отметила 75-летие основания Китайской Народной Республики и успешно провела Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Под руководством Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином модернизация в китайском стиле сделала новый уверенный шаг вперед. Экономика Китая продолжает стремительно расти, становясь более инновационной, экологически устойчивой и мощной. Развитие производственных сил нового качества набирает обороты, и концепция высококачественного развития успешно воплощается в жизнь. Мы продолжаем придерживаться принципов "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", неустанно продвигая идею построения сообщества единой судьбы человечества. Китай открывается все больше и больше, добиваясь новых успехов в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Безвизовый режим и меры по упрощению поездок для иностранных гостей продолжают совершенствоваться, что делает путешествия в Китай более доступными, а туризм под брендом "China Travel" продолжает завоевывать популярность по всему миру. Китай, с заботой о всем мире, вносит больше стабильности в меняющийся мир. Открытый и инклюзивный Китай вносит более значительный вклад в развитие мировой цивилизации. Китай, идущий в ногу со временем, приносит больше надежды в будущее сообщества единой судьбы человечества", - сказала в своем выступлении дипломат.
Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
Под руководством лидеров наших стран отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном получили новый импульс для развития и обрели четкие перспективы на будущее. Будучи попутчиками на пути модернизации, Китай и Казахстан продолжают укреплять взаимное политическое доверие. Ожидается, что объем двусторонней торговли вновь достигнет рекордных значений. Сотрудничество между нашими странами углубляется во всех сферах: в развитии транспортной инфраструктуры, энергетики и минеральных ресурсов, науке, образовании, туризме и культуре. Ключевые проекты, такие как мультимодальный транспортный коридор через Каспийское море, спутники дистанционного зондирования, образовательный центр "Мастерская Лу Баня" и филиал Северо-Западного политехнического университета в Казахстане, успешно реализуются. Региональные связи между нашими странами становятся более динамичными, а взаимопонимание и дружба между народами укрепляются. Китай и Казахстан как добрые соседи, искренние друзья и надежные партнеры становятся все ближе друг к другу", - отметила генконсул.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?