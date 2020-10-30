Актау. 29 октября. Kazakhstan Today - Гульмира Калмуратова назначена заместителем акима Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова, заместителем акима Мангистауской области назначена Калмуратова Гульмира Муратовна, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Гульмира Калмуратова родилась в 1969 году. Имеет высшее образование по специальностям "учитель истории, обществоведения и государственного права", "юрист, специалист в области государственной службы".

Трудовую деятельность начала в 1986 году учителем истории в средней школе №6 Жанаозена. С 1995 по 1998 годы - главный специалист, юрист администрации Жанаозена. С 1998 по 2003 годы работала заместителем акима города Жанаозен, с 2003 по 2007 годы - заместителем акима города Актау. С 2007 по 2017 годы работала руководителем управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, затем руководителем управления внутренней политики Мангистауской области. С 2017 по 2019 годы работала заместителем акима города Актау по социальным вопросам. С января 2020 года до назначения занимала должность заместителя директора по экономическим вопросам палаты предпринимателей Мангистауской области.

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