Карагандинские музеи, библиотеки и клубы стали победителями республиканского фестиваля "Рухани казына - 2020"

Караганда. 9 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане наградили победителей республиканского конкурса "Рухани ?азына - 2020". Церемония награждения прошла в Национальном музее. Призы вручила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, в этом году, с учетом эпидемиологической ситуации, конкурс среди деятелей культуры и искусства проводился в режиме онлайн. Поступило 259 заявок от государственных музеев, библиотек, общественных центров и сельских клубов. Комиссия выбрала победителей по 50 номинациям. В каждой из них лучшему коллективу вручили сертификат на один миллион тенге, а лучшие работники получили по 500 тысяч тенге.

Также лауреатов наградили специальными призами.

Карагандинская область получила семь наград. В номинации "Алтын Орданын 750 жылдыгына орай" (среди музейных организаций) победителем признан Карагандинский областной историко-краеведческий музей. За лучшие инклюзивные онлайн-проекты наградили Карагандинскую областную спецбиблиотеку для незрячих и слабовидящих граждан, Областной музей изобразительного искусства. Темиртауский историко-краеведческий музей победил в номинации "Лучший музейный онлайн-проект для детей".

Тифлопедагог Владимир Высочинский признан лучшим работником библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Обладателем специальной номинации "Жыл cepпіні" стал экскурсовод Историко-культурного центра Первого Президента Куаныш Тыныбек.

Среди работников сельских Домов культуры победила Жанна Бурашова из села Шешенкара Бухар-Жырауского района.

Данный конкурс проводится для поддержки талантливых специалистов в сфере культуры и искусства, совершенствования профессионального мастерства. Первые два года было 18 наград, в этом году увеличили до 50. Нынешний фестиваль стал успешным для карагандинцев. Число наших лауреатов выросло вдвое. По республике в общем зачёте Карагандинская область вышла на первое место. Это показатель развития культуры в регионе", - сказал руководитель Управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов.

По словам директора Областного историко-краеведческого музея Ержана Нурмаганбетова, коллектив принимает участие в конкурсе третий раз. В этом году представили экспедицию с участием молодёжи и завоевали награду.

Мы очень рады, что оценили работу всего нашего коллектива в период карантина. Это было сложное время для всех, и мы понимали, что надо помочь людям скрасить досуг. Постарались сделать интересные онлайн-проекты для детей и взрослых", - говорит директор музея ИЗО Бибигуль Кудабаева.

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