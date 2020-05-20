Казахстан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области общественного здравоохранения в гражданской авиации

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Казахстан присоединился к соглашению о сотрудничестве по предотвращению событий в области общественного здравоохранения в гражданской авиации (CAPSCA) и управлению ими, передает Kazakhstan Today.

В течение некоторого времени Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (КГА МИИР РК) и АО "Авиационная администрация Казахстана" сотрудничают с экспертами Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам передачи заболеваний воздушным транспортом. В результате этого Казахстану было предложено присоединиться к CAPSCA - добровольному международному органу, созданному ИКАО и ВОЗ для борьбы с риском передачи заболевания. Это только небольшая часть той деятельности, которую проводят авиационные власти страны для совершенствования авиационной безопасности. Совокупность проведенной работы стала признанием Международного органа в достигнутом прогрессе в области авиационной безопасности", - сообщает пресс-служба МИИР РК.

На сегодняшний день специалистами CAPSCA обсуждаются меры по восстановлению пассажирских перевозок гражданской авиации и обеспечению безопасного выполнения полетов экипажами воздушных судов в условиях распространения COVID-19.

Совещания CAPSCA по поддержанию непрерывности выполнения полетов проводятся на регулярной основе в онлайн-режиме с заинтересованными сторонами в гражданской авиации в тесном сотрудничестве с ВОЗ, органами общественного здравоохранения и координаторами ИКАО. Авиационная администрация Казахстана назначила одного из своих медицинских сотрудников и оперативного эксперта для участия в этих форумах", - уточнили в пресс-службе.

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